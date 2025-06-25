На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ. По состоянию на 15:30, 25 июня 2025 года, курс доллара США продемонстрировал незначительное снижение, остановившись на отметке 518,50 тенге. Это на 0,61 тенге ниже по сравнению с предыдущими показателями.

Российский рубль также показал лёгкое снижение - его курс составил 6,61 тенге, опустившись на 0,03 тенге. Китайский юань на утренних торгах торговался по средневзвешенному курсу 72,31 тенге, потеряв в цене 0,19 тенге.

На наличном рынке колебания курсов ощутимы чуть сильнее: доллары в обменных пунктах покупают и продают по 518,7–520,5 тенге, евро - по 600–605 тенге, рубли - в диапазоне 6,5–6,6 тенге. Снижение по ключевым валютам может быть связано как с глобальными тенденциями, так и с внутренними экономическими факторами, включая ожидания участников рынка и ситуацию на сырьевых площадках.