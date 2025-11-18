По данным на 1 ноября 2025 года, на основании разрешений местных исполнительных органов в Казахстане работают 14 463 иностранных гражданина, передает BAQ.KZ.

По данным Минтруда, большая часть иностранной рабочей силы относится к категориям специалистов и квалифицированных рабочих: 3 774 специалиста (третья категория) и 1 118 квалифицированных рабочих (четвёртая категория). На руководящие позиции привлечены 544 управленца и их заместителя (первая категория), а также 2 245 руководителей структурных подразделений (вторая категория). Кроме того, 2 780 иностранцев трудятся на сезонных работах, ещё 4 003 — в рамках корпоративного перевода.

В стране насчитывается 1 857 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. При этом в их компаниях занято более 335,4 тыс. граждан Казахстана — 96% от общего числа работников.

Наибольшее количество иностранцев работают в следующих сферах: строительство — 4 908 человек, сельское, лесное и рыбное хозяйство — 2 808, горнодобывающая промышленность — 1 173, обрабатывающая промышленность — 1 105.

Основные страны, откуда приезжают трудовые мигранты: Китай — 5 405 человек, Узбекистан — 2 455, Турция — 1 042, Индия — 1 012.

В министерстве напомнили, что ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранных специалистов для защиты внутреннего рынка труда. На 2025 год квота была определена на уровне 0,2% от общей численности рабочей силы — 14,8 тыс. единиц, однако в марте её увеличили до 16,5 тыс. единиц по заявкам регионов.

С августа, после расширения перечня профессий для сезонных работников, квота была вновь пересмотрена и сейчас составляет 0,25% — 19,4 тыс. единиц.