Задержан иностранец, помогавший интернет-мошенникам действовать в Казахстане
На пограничном пункте "Капланбек" в Туркестанской области задержан гражданин ближнего зарубежья, подозреваемый в пособничестве интернет-мошеннической организованной преступной группе, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.
Иностранец пытался пересечь государственную границу, но был остановлен в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Казахстана.
Как установили правоохранительные органы, задержанный поставлял членам группы техническое оборудование — устройство SIM-бокс, которое позволяло злоумышленникам скрытно совершать массовые звонки гражданам Казахстана с подменой телефонных номеров. Благодаря этим устройствам, звонки якобы поступали с казахстанских мобильных номеров, что усиливало доверие у жертв.
В данный момент продолжаются следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможной причастности иностранного гражданина к другим преступлениям, в том числе за пределами страны.
Другие детали, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия не подлежат разглашению.
