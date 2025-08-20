На пограничном пункте "Капланбек" в Туркестанской области задержан гражданин ближнего зарубежья, подозреваемый в пособничестве интернет-мошеннической организованной преступной группе, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Иностранец пытался пересечь государственную границу, но был остановлен в рамках уголовного дела, расследуемого в отношении преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Казахстана.

Как установили правоохранительные органы, задержанный поставлял членам группы техническое оборудование — устройство SIM-бокс, которое позволяло злоумышленникам скрытно совершать массовые звонки гражданам Казахстана с подменой телефонных номеров. Благодаря этим устройствам, звонки якобы поступали с казахстанских мобильных номеров, что усиливало доверие у жертв.

В данный момент продолжаются следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и возможной причастности иностранного гражданина к другим преступлениям, в том числе за пределами страны.

Другие детали, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия не подлежат разглашению.