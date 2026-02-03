  • 3 Февраля, 23:49

Иностранный водитель попал в ДТП на трассе Шымкент–Самара

Полиция помогла иностранному водителю.

Сегодня, 22:31
Pixabay.com Сегодня, 22:31
Сегодня, 22:31
111
Фото: Pixabay.com

Гражданин Республики Беларусь попал в затруднительную ситуацию на трассе Шымкент–Самара в условиях неблагоприятной погоды, передаёт BAQ.KZ.

Мужчина двигался на грузовом автомобиле в направлении города Шымкент, когда попал в аварию и перевернулся.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Инспекторы патрульного батальона Абзал Бейсенов и Досжан Ережеп оперативно помогли водителю перегрузить груз из перевернутого автомобиля в другой, предотвратив повреждение товаров.

Иностранец выразил искреннюю благодарность полицейским за своевременную помощь и поддержку, оказанную в чужой стране.

Сотрудники полиции напоминают всем водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

