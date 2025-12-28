  • 28 Декабря, 10:11

Иностранца спасли из снежного заноса в Костанайской области

В Костанайской области на просёлочной дороге, расположенной в 2 км от села Целинное в снежном заносе застрял легковой автомобиль, в салоне которого находился иностранный гражданин, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия были направлены силы МЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей транспортное средство было успешно извлечено из снежного плена. Медицинская помощь водителю не потребовалась.

