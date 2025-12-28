Иностранца спасли из снежного заноса в Костанайской области
Сегодня, 09:31
В Костанайской области на просёлочной дороге, расположенной в 2 км от села Целинное в снежном заносе застрял легковой автомобиль, в салоне которого находился иностранный гражданин, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия были направлены силы МЧС.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей транспортное средство было успешно извлечено из снежного плена. Медицинская помощь водителю не потребовалась.
