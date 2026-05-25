Иностранцам, приезжающим в Казахстан, предоставят новые возможности: что изменится?

Казахстан выводит миграционную политику на новый уровень, чтобы привлекать иностранных специалистов, инвесторов и предпринимателей. Сегодня страны конкурируют не только за природные ресурсы и инвестиции, но и за квалифицированные кадры, технологии и человеческий капитал. Поэтому Казахстан всё чаще рассматривает миграционную политику не просто как инструмент контроля, а как важный механизм экономического роста и международной интеграции.

Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Саид Латипов сообщил, что сейчас ведётся масштабная работа по привлечению иностранных экспертов и расширению их участия в экономике страны.

Получить электронную визу в Казахстан стало проще

По словам Латипова, Казахстан уже ввёл безвизовый режим с рядом государств. Кроме того, граждане более чем 100 стран могут оформить электронную визу онлайн.

Иностранцам больше не нужно обращаться в дипломатические представительства Казахстана: они могут за несколько минут получить электронную визу и въехать в страну.

Некоторым категориям иностранных граждан разрешено находиться в Казахстане до 90 дней без визы, регистрации и специальных разрешений. Эти меры действуют на основе взаимных соглашений и направлены на развитие инвестиционного, туристического и экономического потенциала страны.

Безвизовый режим позволяет иностранцам приезжать в Казахстан, заключать контракты, искать бизнес-партнёров и изучать рынок труда.

Число иностранцев, приезжающих в Казахстан, растёт

В последние годы поток иностранных граждан в Казахстан стабильно увеличивается. По данным Саида Латипова, в прошлом году страну посетили более 16 миллионов иностранцев.

Большинство из них — граждане стран СНГ. При этом растёт и число тех, кто приезжает по инвестиционным визам, в качестве бизнес-иммигрантов или для трудовой деятельности.

По словам Латипова, институт бизнес-иммигрантов сейчас пользуется высоким спросом. Также увеличивается количество иностранных граждан, приезжающих по инвестиционным визам.

Некоторые иностранцы сначала посещают Казахстан с личными или деловыми целями, а затем возвращаются уже для работы или инвестирования.

Миграционная система переходит в цифровой формат

Отдельное внимание уделяется цифровизации миграционной системы. Одна из главных задач — дать иностранным гражданам возможность получать необходимые услуги онлайн, без посещения государственных органов.

По словам Саида Латипова, многие процессы уже автоматизированы, а влияние человеческого фактора сокращено. Значительная часть контроля и проверок теперь проходит автоматически через информационные системы.

По данным МВД, в миграционной сфере действует около 60 интеграционных механизмов, а информационные системы госорганов связаны между собой.

Какие возможности даст платформа QazETA

В Казахстане внедряется государственная цифровая платформа QazETA для иностранных граждан. Она будет работать по принципу «одного окна» и объединит ключевые миграционные услуги.

Через платформу иностранцы смогут заранее уведомлять о прибытии в Казахстан, указывать адрес проживания, получать справку о пересечении границы, оформлять электронную визу и подавать заявку на статус e-resident.

В будущем большинство миграционных услуг планируется перенести в эту систему. Это позволит иностранцам оформлять документы и получать необходимые услуги ещё до приезда в Казахстан.

Цель проекта — создать систему, в которой иностранные граждане смогут легализовать свой статус и получать услуги онлайн без личного обращения в госорганы.

Контроль за незаконной миграцией усилят

При этом МВД подчёркивает, что наряду с созданием комфортных условий для иностранных специалистов, инвесторов и туристов особое внимание уделяется вопросам безопасности.

По словам Латипова, ведётся постоянная профилактическая работа по предотвращению незаконной миграции, торговли людьми, нарушений миграционного режима и вовлечения иностранцев в противоправную деятельность.

К нарушителям миграционного режима применяются штрафы и санкции. Эти меры направлены на предупреждение повторных нарушений.

Регистрацию иностранцев планируют вернуть

В Казахстане также планируется вновь ввести систему регистрации иностранных граждан. Согласно новым правилам, иностранцам будет предоставляться 30 дней.

За это время они должны будут указать место проживания, цель приезда и свой статус в стране.

В МВД считают, что такая система поможет эффективнее контролировать миграционные процессы и повысить уровень безопасности.