Иностранцев будут лечить по новым правилам: что задумал Минздрав

Казахстан планирует создать систему «одного окна» для иностранных пациентов. Новая модель медицинского туризма должна заработать к 2030 году и упростить весь процесс получения медицинской помощи — от первого обращения до завершения лечения.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, иностранцы смогут через единый сервис получить информацию о возможностях казахстанской медицины, выбрать клинику, оформить необходимые документы, записаться на консультацию, организовать поездку, проживание и сопровождение на всех этапах лечения. Предполагается, что система будет сопровождать пациента на протяжении всего процесса, включая последующее наблюдение после оказания медицинской помощи.

Для запуска новой модели Минздрав намерен реализовать семь ключевых задач. Среди них — создание единой системы координации медицинского туризма на национальном и региональном уровнях, разработка единых нормативных требований, повышение стандартов качества и безопасности медицинской помощи, формирование конкурентоспособного перечня медицинских услуг, продвижение Казахстана на международном рынке и внедрение мер поддержки медицинских организаций.

В ведомстве рассчитывают, что новая система сделает медицинские услуги в Казахстане более доступными и понятными для иностранных пациентов, повысит конкурентоспособность отечественного здравоохранения, позволит увеличить экспорт медицинских услуг и привлечь дополнительные инвестиции. К 2030 году власти рассчитывают довести ежегодный поток иностранных граждан, приезжающих в Казахстан за медицинской помощью, до 800 тысяч человек.