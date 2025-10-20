В Алматы прокуратура вернула в госсобственность 72 гектара сельхозземель, незаконно находившихся во владении частной компании с иностранным участием, передает BAQ.KZ.со ссылкой на прокуратуру города.

Участки располагались в престижной части города и использовались с нарушением норм Земельного кодекса, согласно которому иностранные субъекты не имеют права владеть сельскохозяйственными угодьями на территории Казахстана.

В ходе проверки было установлено, что юридическое лицо, за которым числились земли, контролировалось иностранным учредителем. Это послужило основанием для подачи иска в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. 16 июля 2025 года суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил вернуть участки государству. Апелляционная инстанция 2 октября оставила это решение без изменений.

Общая стоимость возвращённых земель составила 5,9 миллиарда тенге.