Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
Скандальная земляная сделка в Алматы.
В Алматы прокуратура вернула в госсобственность 72 гектара сельхозземель, незаконно находившихся во владении частной компании с иностранным участием, передает BAQ.KZ.со ссылкой на прокуратуру города.
Участки располагались в престижной части города и использовались с нарушением норм Земельного кодекса, согласно которому иностранные субъекты не имеют права владеть сельскохозяйственными угодьями на территории Казахстана.
В ходе проверки было установлено, что юридическое лицо, за которым числились земли, контролировалось иностранным учредителем. Это послужило основанием для подачи иска в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. 16 июля 2025 года суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил вернуть участки государству. Апелляционная инстанция 2 октября оставила это решение без изменений.
Общая стоимость возвращённых земель составила 5,9 миллиарда тенге.
