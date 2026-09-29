Иностранцев нелегально переправляли через границу Казахстана: задержаны четверо

В Жамбылской области задержаны четыре человека, подозреваемые в организации канала незаконной миграции. Среди них трое граждан Казахстана и один гражданин Кыргызстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Кордайского района.

Для пресечения незаконной миграции прокуратура района сформировала межведомственную следственно-оперативную группу с участием сотрудников органов национальной безопасности и внутренних дел.

По данным надзорного органа, в ходе следственно-оперативных мероприятий были выявлены 10 граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые, по материалам расследования, незаконно пересекли государственную границу Казахстана вне установленных пунктов пропуска. Их выявили на территории Алматы в период с мая по июль этого года.

По подозрению в организации канала незаконной миграции задержаны четыре человека.

Как следует из материалов досудебного расследования, гражданин Кыргызстана сопровождал иностранцев до государственной границы. После ее пересечения на территории Казахстана их встречали предполагаемые соучастники, которые обеспечивали дальнейшую транспортировку в Алматы.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

В прокуратуре Кордайского района напомнили, что незаконное пересечение государственной границы и организация незаконной миграции влекут уголовную ответственность.