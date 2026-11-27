Правительство Казахстана утвердило новую редакцию правил принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства. Изменения внесены постановлением от 24 ноября 2026 года № 1042. Документ обновляет правила, действовавшие с 2017 года.

В частности, в названии и тексте постановления формулировку «иностранец» заменили на «иностранный гражданин». Также обновили преамбулу, уточнив законодательные основания для принятия документа. Новая редакция регулирует порядок принудительного выдворения за пределы Казахстана, а также содержание в специальном учреждении органов внутренних дел лиц, в отношении которых суд вынес решение о превентивном ограничении свободы передвижения.

Постановление вступит в силу через десять календарных дней после первого официального опубликования.