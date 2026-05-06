Иностранцев задержали за наркотики в Казахстане
С начала года за наркопреступления задержаны 76 иностранных граждан.
Министерство внутренних дел Республики Казахстан раскрыло ряд наркосхем с участием иностранных граждан, передает BAQ.kz.
По данным ведомства, за четыре месяца текущего года за наркопреступления задержано 76 иностранцев. Из них 23 подозреваются в сбыте наркотиков, трое - в хранении в особо крупном размере, ещё 29 - в контрабанде.
Также выявлены случаи культивации, рекламы и пропаганды наркотиков с их участием.
В рамках международного взаимодействия в одной из зарубежных стран задержан иностранный гражданин, который находился в розыске и дистанционно организовал производство синтетических наркотиков в Караганде.
В Астане пресечена деятельность 32-летнего иностранца, выполнявшего функции оптового закладчика. В арендованной квартире из незаконного оборота изъяли 1,5 кг синтетических и каннабисных наркотиков.
В Алматы задержан 44-летний гражданин одной из стран Восточной Европы - у него изъято 1,2 кг синтетического наркотика A-PVP.
В Актау задержана 21-летняя иностранка, занимавшаяся сбытом наркотиков через закладки. У неё обнаружили 30 граммов мефедрона.
"Наркопреступность носит транснациональный характер, в связи с чем работа ведется во взаимодействии с зарубежными партнерами. МВД предупреждает: любые попытки организации производства и транзита наркотиков через территорию страны будут пресекаться в рамках закона", - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.