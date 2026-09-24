Иностранцу дважды отказали в оформлении инвесторской визы в Акмолинской области
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Китайская компания Dalian Hesheng Holdings совместно с ТОО «Азия Алтын Дан» реализует в Акмолинской области инвестиционный проект стоимостью 385 млрд тенге. В рамках проекта планируется создать около 800 рабочих мест.
При этом генеральному директору китайской компании дважды отказывали в оформлении инвесторской визы, необходимой для работы в Казахстане.
Почему возникли сложности
После двух отказов инвестор обратился в прокуратуру Акмолинской области.
Прокуратура провела работу с уполномоченными государственными органами и оказала содействие в урегулировании возникшего вопроса.
В результате генеральному директору Dalian Hesheng Holdings была оформлена инвесторская виза.
Что даст инвестору виза
Теперь руководитель компании сможет находиться в Казахстане и лично контролировать строительство завода, а также реализацию инвестиционного проекта.
Кроме того, возможность постоянного присутствия в стране позволит ему оперативно участвовать в решении возникающих вопросов в ходе реализации проекта.
В надзорном органе отметили, что продолжают работу по защите прав инвесторов и устранению административных барьеров, которые могут препятствовать реализации инвестиционных проектов.
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