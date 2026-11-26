Иностранцы всё чаще приезжают в Казахстан лечить зубы и ставить импланты. Об этом на брифинге в рамках заседания Курултая рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. Понятие «медицинский туризм» планируют закрепить в законе и прописать правила обслуживания пациентов из-за рубежа.

По словам Султангазиева, иностранных пациентов привлекает сочетание качества медицинских услуг и доступных цен. Интерес к казахстанской стоматологии продолжает расти, об этом говорят данные Ассоциации стоматологов Казахстана. Чаще всего за рубежом дорого обходится имплантация, ради неё пациенты и едут в другие страны.

«В некоторых странах установка одного импланта обходится в несколько тысяч долларов или евро. В Казахстане аналогичные услуги стоят значительно дешевле, при этом по качеству стоматологической помощи мы не уступаем зарубежным специалистам», – отметил Тимур Султангазиев.

Стоматологический туризм давно приносит доход другим странам. В Европе за лечением зубов традиционно едут в Венгрию и Турцию, где цены ниже, чем в Западной Европе и Великобритании.

Что это даст врачам

В министерстве рассчитывают, что поток пациентов из-за границы даст клиникам больше работы. Врачи и средний медицинский персонал смогут получать дополнительный доход, а частная медицина начнёт активнее развиваться. Ведомство видит в этом пользу и для экономики страны.

Казахстанцы не должны ждать в очереди

Одно условие в Минздраве называют принципиальным. Развитие медицинского туризма не должно ограничивать доступ казахстанцев к медицинской помощи.

Поэтому в законодательстве планируют закрепить понятие «медицинский туризм». Отдельно пропишут, как обслуживать и сопровождать иностранных граждан, которые приезжают в Казахстан на лечение.

По замыслу ведомства, новые правила помогут медицинским организациям привлечь инвестиции и укрепят позиции Казахстана на международном рынке медицинских услуг.