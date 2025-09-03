Иностранные граждане в Казахстане уже неделю сталкиваются с проблемами при сдаче дактилоскопии для легального проживания, передает BAQ.kz

Процесс оформления временного разрешения приостановлен из-за технических неполадок, заявил в кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Ержан Саденов.

По его словам, меры для граждан уже приняты и проблема будет решена в ближайшее время.

"Есть технические неполадки, но мы приняли с "Правительством для граждан" меры и решаем эти вопросы. Людей регистрируем, берём адреса, а дактилоскопию проведём позже, при наладке. Думаю, это буквально часы или ближайшие дни - сделаем быстро", — сказал Ержан Саденов.