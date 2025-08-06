  • 6 Августа, 12:35

Иностранцы организовали канал незаконной миграции в Казахстане

Злоумышленники легализовывали иностранных граждан за деньги и подделывали документы.

Сегодня, 11:27
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: polisia.kz

Сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК совместно с полицейскими Алматинской области провели масштабную спецоперацию по пресечению канала незаконной миграции, передает BAQ.KZ.

Организаторами преступной схемы оказались иностранные граждане. Они налаживали незаконный въезд, транзит и легализацию мигрантов на территории Казахстана. За "услуги" участники группировки брали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого клиента.

В ходе обысков у задержанных обнаружены:

  • десятки иностранных паспортов,
  • поддельные документы,
  • медицинские страховки,
  • наркотические вещества,
  • а также религиозная литература.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждены шесть уголовных дел по фактам:

  • организации незаконной миграции,
  • мошенничества,
  • незаконного хранения наркотиков.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие участники и эпизоды противоправной деятельности.

МВД напоминает: все формы нелегальной миграции и подпольных схем будут пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности по закону.

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