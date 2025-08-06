Сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК совместно с полицейскими Алматинской области провели масштабную спецоперацию по пресечению канала незаконной миграции, передает BAQ.KZ.

Организаторами преступной схемы оказались иностранные граждане. Они налаживали незаконный въезд, транзит и легализацию мигрантов на территории Казахстана. За "услуги" участники группировки брали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого клиента.

В ходе обысков у задержанных обнаружены:

десятки иностранных паспортов,

поддельные документы,

медицинские страховки,

наркотические вещества,

а также религиозная литература.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждены шесть уголовных дел по фактам:

организации незаконной миграции,

мошенничества,

незаконного хранения наркотиков.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие участники и эпизоды противоправной деятельности.

МВД напоминает: все формы нелегальной миграции и подпольных схем будут пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности по закону.