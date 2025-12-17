Иностранцы устроили драку на борту авиарейса Алматы – Бангкок
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На борту рейса Алматы – Бангкок произошёл инцидент с участием четырёх иностранных граждан, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ.
Согласно информации департамента полиции на транспорте, конфликт между пассажирами перерос в драку. Все участники были выведены с борта сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. Двоих участников инцидента поместили в изолятор временного содержания.
Как сообщается, по факту хулиганских действий на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело. Другие сведения о происшествии в соответствии со статьёй 201 УПК РК не разглашаются.
Полиция напоминает пассажирам о необходимости соблюдать правила поведения на борту и уважать права других граждан.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Казахстан намерен вернуть из Франции граждан, незаконно находящихся в стране
- Самый большой каток Казахстана открылся в Конаеве