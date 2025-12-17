На борту рейса Алматы – Бангкок произошёл инцидент с участием четырёх иностранных граждан, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ.

Согласно информации департамента полиции на транспорте, конфликт между пассажирами перерос в драку. Все участники были выведены с борта сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. Двоих участников инцидента поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщается, по факту хулиганских действий на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело. Другие сведения о происшествии в соответствии со статьёй 201 УПК РК не разглашаются.

Полиция напоминает пассажирам о необходимости соблюдать правила поведения на борту и уважать права других граждан.