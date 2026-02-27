Соцсеть Instagram анонсировала новую функцию: родители, подключившие родительский контроль, будут получать уведомления, если их ребёнок за короткий период несколько раз ищет материалы о суициде или самоповреждении, сообщает BAQ.kz.

Функция стартует в США, Великобритании, Австралии и Канаде.

Компания уточнила, что подобные поиски уже блокируются, а подросткам показываются ссылки на службы помощи. «Эти уведомления дополняют наши меры по защите подростков от потенциально опасного контента. У нас действуют строгие правила против материалов, поощряющих суицид или самоповреждение», — отметили в Instagram.

На фоне нововведения власти Великобритании обсуждают дополнительные ограничения соцсетей для детей. После решения Австралии ограничить доступ к соцсетям для младших 16 лет похожие меры рассматриваются и в других европейских странах.