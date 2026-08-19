Instagram и Facebook могут измениться навсегда: Meta судится из-за детей

В США начался суд против Meta, который может привести к серьёзным изменениям в работе Instagram и Facebook. Иск подали 30 штатов, обвинив компанию в нарушении законов о защите персональных данных несовершеннолетних и создании механизмов, которые могут негативно влиять на детей. Истцы требуют не только компенсацию, но и масштабных изменений в работе платформ.

Среди требований — родительская проверка аккаунтов подростков, изменение алгоритмов рекомендаций и отказ от ряда функций. В частности, власти хотят убрать счётчики лайков, бесконечную ленту, фильтры, изменяющие внешность, и автоматическое воспроизведение видео. Также предлагается запретить создание нескольких аккаунтов и отключить исчезающие публикации, включая Instagram Stories.

Сумма требований в иске превышает 1 трлн долларов. При этом капитализация Meta сейчас оценивается примерно в 1,5 трлн долларов. Если компания проиграет дело, последствия могут выйти далеко за пределы одной судебной выплаты. Meta придётся перестраивать ключевые механизмы Instagram и Facebook, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

Иск был подан в 2023 году. В нём 30 американских штатов утверждают, что Meta нарушала федеральные законы и законодательство отдельных штатов о защите частной жизни детей. Суд с участием присяжных должен определить, несёт ли компания ответственность за заявленные нарушения и какие меры могут быть применены к её платформам.