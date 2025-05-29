В Костанайской области разоблачена масштабная схема теневого кредитования, в результате которой десятки граждан, включая пенсионеров, могли остаться без единственного жилья, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу, проводится досудебное расследование в отношении мужчины, который в течение шести лет незаконно выдавал займы под высокие проценты через популярные площадки — OLX и Instagram.

Подозреваемый не имел лицензии на микрофинансовую деятельность, однако предлагал деньги в долг под предлогом "законных сделок займа". В договорах указывались суммы, значительно превышающие фактические выплаты — в них заранее включались проценты, доходившие до 100% годовых. Обеспечением служило имущество заёмщиков, в том числе квартиры.

Всего по этой схеме было оформлено 72 сделки на сумму свыше 556 миллионов тенге.

В одном из случаев пенсионерка из Рудного якобы получила займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. На деле ей выдали лишь 6 млн тенге, а оставшиеся 7,2 млн — это заранее начисленные проценты. В качестве залога она передала свою единственную квартиру, оказавшись под угрозой потери жилья.

В рамках расследования судом наложен арест на имущество подозреваемого на сумму 154 млн тенге — это шесть частных домов и три автомобиля: Tank 500, Toyota Camry и Mitsubishi Fighter.

Расследование продолжается. Вся дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.