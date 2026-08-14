Instagram поменял логотип спустя 10 лет
14 Августа 2026, 05:22
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14 Августа 2026, 05:2214 Августа 2026, 05:22
273Фото: Instagram
Instagram впервые за десять лет обновил свой текстовый логотип. Новый дизайн глава компании Адам Моссери назвал более «чистым и современным». При этом значок самого приложения не изменился — речь идёт именно о написании слова Instagram в интерфейсе. Новый шрифт сочетает печатные и рукописные элементы.
Предыдущий фирменный логотип использовался около десяти лет. Моссери объяснил обновление желанием сделать его более современным, сохранив связь с оригинальным стилем Instagram. Instagram принадлежит компании Meta.
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