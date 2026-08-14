Instagram поменял логотип спустя 10 лет

14 Августа 2026, 05:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram 14 Августа 2026, 05:22
14 Августа 2026, 05:22
273
Фото: Instagram

Instagram впервые за десять лет обновил свой текстовый логотип. Новый дизайн глава компании Адам Моссери назвал более «чистым и современным». При этом значок самого приложения не изменился — речь идёт именно о написании слова Instagram в интерфейсе. Новый шрифт сочетает печатные и рукописные элементы.

Предыдущий фирменный логотип использовался около десяти лет. Моссери объяснил обновление желанием сделать его более современным, сохранив связь с оригинальным стилем Instagram. Instagram принадлежит компании Meta.

Самое читаемое

Наверх