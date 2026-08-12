Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 13 августа

На 13 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана. В центре, на востоке и западе сохраняется жара, на юге прогнозируют до 42 градусов. В отдельных регионах ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра, туман и пыльные бури.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юго-востоке — высокая.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске также сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В центре, на юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе ожидаются дождь, гроза и град. Днем по области прогнозируется сильная жара 35-37 градусов. На западе, юго-востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В области Абай днем на юге ожидаются дождь, гроза и град. По области прогнозируется сильная жара 35-37 градусов. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре — чрезвычайная.

В Алматинской области на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара 35-38 градусов. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке — высокая. В Алматы ожидается сильная жара 35-36 градусов, в Конаеве — 36-38 градусов. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и град. Прогнозируется сильная жара 35-39 градусов. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане ожидается сильная жара 37-39 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ожидается сильная жара 38-40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра, на севере — пыльная буря.

В Кызылординской области днем на севере и востоке ожидается пыльная буря. Прогнозируется сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге и в центре ожидаются небольшой дождь, гроза, град и усиление ветра. Днем по области прогнозируется сильная жара 35-36 градусов. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается сильная жара 35-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем на севере — сильный дождь, град и усиление ветра. На юге прогнозируется сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке — высокая. В Уральске днем ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град и усиление ветра.