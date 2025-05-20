В Астане специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении двух молодых людей, которые, в погоне за просмотрами в соцсетях, нарушили общественный порядок, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл 13 мая 2025 года на стоянке возле стадиона "Астана-Арена", где граждане И. и А. снимали рекламный видеоролик для публикации в Instagram. Однако съёмочный процесс быстро перерос в агрессивный конфликт, который закончился порчей имущества и вызвал общественный резонанс.

Как следует из материалов дела, между участниками видео завязалась ссора, в ходе которой один из них - И. - применил бейсбольную биту и разбил лобовое стекло автомобиля своего визави. Скандальная сцена попала на видео и была размещена в Instagram, где вызвала бурную реакцию пользователей. Именно опубликованный ролик стал основанием для регистрации инцидента в управлении полиции района "Есиль" города Астаны.

На судебном заседании оба фигуранта - И. и А. - признали свою вину и раскаялись в содеянном. Тем не менее, суд, учитывая характер и степень правонарушения, а также его негативное влияние на общество, назначил каждому из них административное наказание в виде ареста сроком на 15 суток. Санкция статьи 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан предусматривает за мелкое хулиганство именно такие меры - от штрафа до ареста.

В постановлении суда отдельно подчёркивается, что действия молодых людей демонстрировали явное неуважение к общественным нормам, нарушали покой граждан и создавали негативный прецедент. На момент публикации постановления ещё не вступили в законную силу.