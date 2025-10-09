Социальные сети продолжают занимать прочное место в жизни казахстанской молодёжи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Согласно свежему аналитическому докладу "Молодёжь Казахстана" за 2024 год, 66,2% опрошенных молодых людей признались, что регулярно проводят свободное время в соцсетях. Это — второй по популярности способ досуга среди респондентов, уступающий лишь посещению родителей, который выбрали 67,8% участников опроса. Ещё 21,5% пользуются социальными платформами время от времени, 9,4% — редко, 1,9% — никогда не пользовались, а 1,1% затруднились с ответом.

Наибольшую популярность среди социальных платформ и мессенджеров завоевал WhatsApp — его используют 89,4% опрошенных. За ним следуют Instagram (79,8%) и TikTok (63,9%). Telegram набрал 24,6%, Facebook — 9,1%, а "ВКонтакте" — лишь 4,7%. При этом 0,3% молодых людей сообщили, что вообще не используют ни соцсети, ни мессенджеры.

Что касается контента, то молодёжь чаще всего обращается к информационным и развлекательным материалам. Так, 69,2% респондентов потребляют информационный контент, 60,6% — развлекательный. Вовлекающий контент, предусматривающий дискуссии и активное участие, интересует треть опрошенных (33,3%), рекламные материалы — 25,7%, а вирусный, включающий мемы и тренды, — 14,8%. Разбивка по возрасту показывает: подростки 14–18 лет чаще выбирают развлекательный и вирусный контент, в то время как возрастная группа 19–23 лет тяготеет к информационным материалам, а молодые люди от 24 до 28 лет чаще интересуются вовлекающим и рекламным контентом.

Согласно данным DataReportal, на начало 2025 года в Казахстане насчитывалось 19,2 миллиона интернет-пользователей — это 92,9% от всего населения страны. Пользователями социальных сетей стали 15,7 миллиона человек, или 75,7% всех казахстанцев. За год аудитория соцсетей выросла на 1,6 миллиона человек, что составляет 11,2% прироста. Meta сообщает, что Facebook в стране пользуются 2,6 миллиона человек, тогда как Instagram охватывает аудиторию в 12,4 миллиона. Согласно данным TikTok, к началу 2025 года число казахстанских пользователей платформы старше 18 лет достигло 15,7 миллиона. У LinkedIn — 1,7 миллиона пользователей, а реклама в Messenger охватывает 397 тысяч человек.

Интересен и срез по веб-трафику: Pinterest стал лидером по перенаправлению пользователей на внешние ресурсы — на его долю пришлось почти 36% всего переходного трафика. За ним следуют YouTube (15,01%), Facebook (13,91%), X (бывший Twitter) с 10,44%, "ВКонтакте" (9,82%), Instagram (8,61%) и Reddit (4,18%). Остальные платформы суммарно дали 2,07% переходов. При этом казахстанцы чаще всего искали видеоконтент по ключевым словам "музыка", "фильм", "песня", а также по запросам, связанным с детским и обучающим контентом — "А4", "Маша", "мультики", "математика", "трактор" и "Маша и Медведь".

Не менее интересны данные о цифровом обеспечении. На начало 2025 года 100% домохозяйств в стране были оснащены сотовыми телефонами. Исключением стала лишь Карагандинская область, где этот показатель составил 99,8%. Однако с доступом к компьютерам и ноутбукам ситуация менее однородна: они имеются только у 55,8% семей. Наиболее обеспечены подобной техникой домохозяйства в Алматы, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Наименьший уровень доступа к ПК зафиксирован в Жетысуской, Кызылординской и Атырауской областях.

Между тем, доступ к интернету становится всё менее доступным с финансовой точки зрения. По данным Бюро национальной статистики, абонентская плата за интернет в сентябре 2025 года выросла в среднем на 7,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наибольший рост цен наблюдается в Восточно-Казахстанской (15,4%), Северо-Казахстанской (10,6%) и Костанайской (10,2%) областях. Минимальный рост зафиксирован в Павлодарской, Актюбинской и Абайской областях.