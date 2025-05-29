В Казахстане может появиться институт финансового омбудсмена. Об этом на пленарном заседании Сената сообщил заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает BAQ KZ.

Депутат Амангельды Нугманов задал вопрос Олжасу Кизатову об этом, отметив, что в Казахстане кредитование продолжает расти в абсолютных цифрах, так и в долевом выражении.

"К примеру, с января 2024 года по апрель 2025 года доля потребительского кредитования в общем объеме кредитов выросла с 34 процентов до 39 процентов. В абсолютном выражении рост произошел с 10 трлн до 14,4 трлн.

И в настоящее время при нынешних уровне развития цифровых финансовых технологий, любой гражданин в течение часа может получить и подать онлайн заявки на получение займа в несколько финансовых организаций.

Здесь мы видим определенные риски. На самом деле это происходит из-за того, что финансовые организации, которые выдают эти займы на момент принятия решения, не располагают актуальной кредитной историей заемщика. Поэтому возникает вопрос, каким образом будут исключаться возможности возникновения подобных ситуаций и как законодательно будет решаться этот вопрос", - спросил депутат.

В ответ Кизатов отметил, что замечание сенатора совершенное верное. По его словам, в настоящее время в развитых странах существует несколько омбудсменов в банковском секторе. Этот институт прошёл эволюционный путь, отметил Кизатов.

"Раньше в каждом секторе финансового рынка — страховании, банковском деле, других направлениях — были отдельные омбудсмены. Со временем они пришли к созданию единого института — Единого финансового омбудсмена, который охватывает все финансовые услуги. Мы движемся в том же направлении", - сказал Кизатов.

Он добавил, что при подготовке нового закона о банках Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка нацелено именно на создание института единого финансового омбудсмена.

"После принятия этого закона, я уверен, институт заработает полноценно", - заключил Кизатов.