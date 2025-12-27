Инсультный центр на 42 койки открылся в Кызылординской области
Проект полностью профинансирован за счет возвращенных государству активов.
Сегодня, 18:14
50Фото: Акимат Кызылординской области
В Казалинском районе Кызылординской области завершено строительство нового корпуса районной больницы, где располагаются кардиологический и инсультный центр на 42 койки, передаёт BAQ.KZ.
В будущем здесь планируется установка аппарата МРТ, на сегодня решён вопрос оснащения больницы компьютерным томографом.
В рамках нацпроекта "Модернизация здравоохранения на селе" в регионе построены 27 медицинских объектов на 10,763 млрд тенге, где уже жители получают медпомощь.
