В Казалинском районе Кызылординской области завершено строительство нового корпуса районной больницы, где располагаются кардиологический и инсультный центр на 42 койки, передаёт BAQ.KZ.

В будущем здесь планируется установка аппарата МРТ, на сегодня решён вопрос оснащения больницы компьютерным томографом.

В рамках нацпроекта "Модернизация здравоохранения на селе" в регионе построены 27 медицинских объектов на 10,763 млрд тенге, где уже жители получают медпомощь.