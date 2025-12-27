  • 27 Декабря, 18:41

Инсультный центр на 42 койки открылся в Кызылординской области

Проект полностью профинансирован за  счет возвращенных государству активов.

Фото: Акимат Кызылординской области

В Казалинском районе Кызылординской области завершено строительство нового корпуса районной  больницы, где располагаются  кардиологический  и инсультный  центр  на 42 койки, передаёт BAQ.KZ

В будущем здесь планируется установка аппарата МРТ,  на сегодня решён вопрос оснащения больницы компьютерным томографом. 

В рамках нацпроекта "Модернизация здравоохранения на селе" в регионе построены 27 медицинских объектов на  10,763 млрд тенге, где уже жители получают медпомощь.

