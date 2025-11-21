Integra Construction KZ вложит 5 млрд в реконструкцию детдома "Баганашыл"
Глава государства принял бенефициарного собственника Integra Construction KZ Шахмурата Муталипа, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов и строительстве промышленных, жилищных и социальных объектов.
Президент также был проинформирован о международных проектах компании, осуществляемых в строительной и железнодорожной отраслях.
Глава государства подчеркнул важность качественной и своевременной реализации значимых для экономики страны проектов.
Шахмурат Муталип сообщил, что Integra Construction KZ реализует ряд социальных инициатив. В частности, компания за счет собственных средств начала реконструкцию детского дома "Баганашыл" в Алматы на сумму 5 млрд. тенге.
Отдельным блоком Президент был ознакомлен с текущим состоянием и достижениями казахстанского бокса, включая результаты национальной сборной, планы подготовки к Олимпийским играм 2028 года и задачи на 2026 год.
