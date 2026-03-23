По данным РГП «Казгидромет», в Казахстане 23 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с изменением температуры, осадками и активным снеготаянием, передает BAQ.kz.

В Астане ночью ожидается туман, на дорогах возможна гололедица. Температура ночью -7-9 °С, днем +2-4°С. Ветер юго-западный и западный, порывами до 12 м/с.

В Алматы днем прогнозируется дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 м/с. Температура ночью +6-8°С, днем +16-18°С.



В Шымкенте будет дождь с грозой, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывами до 20 м/с. Температура ночью +10-12°С, днем +17-19°С.



Штормовые предупреждения

Область Абай

Повышение дневной температуры до +5-10 С, в южных районах до +13°С, ночные температуры 0…+5°С,

Восточно-Казахстанская область

В связи с повышением дневной температуры до +5-10°С и осадками в виде дождя со снегом сохраняется интенсивное снеготаяние. Возможны подъемы уровня воды на реках, локальные разливы и подтопления.

Западно-Казахстанская область

Резкое повышение дневной температуры до +13-22°С при ночных температурах выше 0°С и дожди приведут к формированию талого стока и ослаблению ледовых явлений..

Жамбылская область

В горных и предгорных районах ожидаются сильные дожди, формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. Возможны разливы и подтопления отдельных участков, включая населённые пункты, хозяйственные объекты и местные дороги на пойменных территориях.

Жителям всех указанных регионов рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, избегать нахождения вблизи рек и водоемов.