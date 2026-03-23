Интенсивное таяние снега ожидается в нескольких регионах
Казахстанцам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными вблизи водоемов.
Сегодня 2026, 05:10
Сегодня 2026, 05:10Сегодня 2026, 05:10
158Фото: Istockphoto
По данным РГП «Казгидромет», в Казахстане 23 марта ожидаются неблагоприятные погодные явления, связанные с изменением температуры, осадками и активным снеготаянием, передает BAQ.kz.
В Астане ночью ожидается туман, на дорогах возможна гололедица. Температура ночью -7-9 °С, днем +2-4°С. Ветер юго-западный и западный, порывами до 12 м/с.
В Алматы днем прогнозируется дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 м/с. Температура ночью +6-8°С, днем +16-18°С.
В Шымкенте будет дождь с грозой, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывами до 20 м/с. Температура ночью +10-12°С, днем +17-19°С.
Штормовые предупреждения
- Область Абай
Повышение дневной температуры до +5-10 С, в южных районах до +13°С, ночные температуры 0…+5°С,
- Восточно-Казахстанская область
В связи с повышением дневной температуры до +5-10°С и осадками в виде дождя со снегом сохраняется интенсивное снеготаяние. Возможны подъемы уровня воды на реках, локальные разливы и подтопления.
- Западно-Казахстанская область
Резкое повышение дневной температуры до +13-22°С при ночных температурах выше 0°С и дожди приведут к формированию талого стока и ослаблению ледовых явлений..
- Жамбылская область
В горных и предгорных районах ожидаются сильные дожди, формирование склонового стока и подъемы уровня воды на реках. Возможны разливы и подтопления отдельных участков, включая населённые пункты, хозяйственные объекты и местные дороги на пойменных территориях.
Жителям всех указанных регионов рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, избегать нахождения вблизи рек и водоемов.