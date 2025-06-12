По итогам мая 2025 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) зафиксировала заметное снижение торговой активности. Совокупный объем операций на бирже составил 28,7 трлн тенге — это на 12,2% или 4 трлн тенге меньше, чем в апреле, передает BAQ.KZ.

На фоне общего охлаждения рынка снизились ключевые индикаторы. Значение Индекса KASE упало на 1,1%, остановившись на отметке 5 561,46 пунктов. Также сократилась капитализация рынка акций — на 0,2% до 31 трлн тенге, а объем торгуемого корпоративного долга уменьшился на 1,3%, до 13,6 трлн тенге.

Особенно резкое падение зафиксировано в сегменте торгов акциями. Объем сделок снизился более чем вдвое — на 50,5% по сравнению с апрелем, составив всего 23,9 млрд тенге. Среднедневной объем торгов оказался на уровне 1,3 млрд тенге, а количество сделок — 9 249 в день.

На вторичном рынке преобладают частные инвесторы: на долю физлиц пришлось 68,1% объема сделок. Однако даже это не спасло рынок от общего спада — объем торгов на вторичке снизился на 50,6%.

Тем не менее биржа продолжает работу по развитию площадки: в мае на KASE прошел листинг корпоративных облигаций двух новых эмитентов, а также серия обучающих и имиджевых мероприятий, направленный на международное сотрудничество и расширение базы инвесторов.

Снижение активности на KASE отражает текущие настроения участников рынка, которые, вероятно, осторожничают на фоне макроэкономической неопределенности и внешнеэкономических рисков. Биржа будет публиковать дальнейшую динамику по итогам июня.