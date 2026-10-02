Интернет-кабель из Актау в Азербайджан запустят через месяц

Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Казахстаном и Азербайджаном планируют запустить менее чем через месяц. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме CAMCA 2026 в Баку. Подводный интернет-кабель проложен по дну Каспийского моря. Он соединит Актау с азербайджанским Сумгаитом.

Протяжённость линии составит около 390 километров. Заявленная максимальная пропускная способность кабеля — до 400 Тбит/с. Новая линия должна создать высокопроизводительный канал передачи данных между Азией и Европой. Проект станет частью альтернативного цифрового маршрута через Каспийское море.

Он позволит передавать большие объёмы данных в обход традиционных маршрутов. Напомним, в августе сообщалось, что подводный кабель уже достиг побережья Казахстана.