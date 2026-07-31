Транскаспийская ВОЛС дошла до стадии укладки кабеля

Судно-кабелеукладчик вышло из порта Баку и приступило к прокладке подводной волоконно-оптической линии связи в направлении порта Актау.

Речь о Транскаспийской ВОЛС, кабеле, который положат прямо на дно Каспийского моря и по которому пойдет интернет-трафик между двумя странами. Сейчас Казахстан связывают с Россией 17 волоконно-оптических линий, проложенных вдоль исторических железнодорожных маршрутов, а с Китаем всего две. Подводная линия через Каспий даст прямой выход на Азербайджан и дальше в Европу.

Проект ведет совместное предприятие CaspiLink B.V., прежнее название Caspinet B.V., созданное АО «Казахтелеком» и ООО «Azertelecom Int.». Он входит в программу «Цифровой Шелковый путь» по созданию телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Что уже сделали

Подготовительный этап закончили в 2025 году. Провели камеральные и морские инженерные изыскания, определили маршрут с обходом якорных стоянок и зон военных учений, получили экологическое разрешение от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Бронированный кабель изготовили и протестировали на заводе в Китае, встроив в него оптические усилители типа ROPA. После этого проект перешел в активную фазу морских работ.

Готовый кабель привезли из Китая в порт Курык. Оттуда три транспортные корзины общим весом 600 тонн погрузили на логистическое судно и доставили в Баку. Сейчас корзины полностью пусты, кабель перегружен в специальный кабельный танк прямо на борту.

Министерство сопровождало нормативные, организационные и таможенные вопросы. В частности, утвердило перечень имущества, вывозимого для строительства, что дало правовые основания для вывоза оборудования и сняло риск административных задержек.

Пост Мусина

Председатель правления «Казахтелекома» Багдат Мусин опубликовал в Instagram видео о ходе работ.

«Друзья, продолжаю держать вас в курсе - как продвигается наш большой проект, Каспийская ВОЛС. Если помните, кабель приехал из Китая в порт Курык. Дальше в Баку его везли в трех гигантских баскетах. А что было потом с этими 600 тоннами нашей „цифровой артерии“, смотрите в видео!», - написал он.

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Как идет укладка

К работам привлекли судно-кабелеукладчик водоизмещением более 20 тысяч тонн с системой динамического позиционирования. На борту 70 членов экипажа, включая специалистов технического надзора и представителя «Казахтелекома».

На палубе смонтирована стыковочная комната (Jointing Room) на случай нештатных ситуаций или разрывов кабеля. Сейчас там находятся оба конца линии, казахстанский и азербайджанский, все жилы и оптика прошли тестирование.

При благоприятной погоде укладку завершат за 15-20 дней. Весь комплекс технологических и пусконаладочных работ должен закончиться до конца 2026 года, тогда же линию введут в эксплуатацию.

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