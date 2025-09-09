В Павлодаре сотрудники управления по противодействию киберпреступности вывели на чистую воду преступную группу, которая занималась мошенничеством под видом онлайн-торговли, передает BAQ.KZ.

С 1 июня по 10 июля злоумышленники размещали объявления в социальных сетях, представляясь интернет-магазином по продаже сотовых телефонов.

На удочку аферистов попались жители из разных регионов страны — люди переводили деньги за "товар", которого так и не получили.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены организаторы преступной группы — трое жителей Павлодара, которые переписывались с потенциальными покупателями, предлагая к продаже сотовые телефоны. Также установлены дропперы, на счета которых переводились денежные средства обманутых граждан", — сообщил Асхат Абетжанов, начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Павлодарской области.

По информации департамента, на данный момент официально установлены 18 потерпевших, но их число может возрасти. В отношении задержанных ведётся досудебное расследование. Мера пресечения — обязательство о явке.

Полиция напоминает: при покупке товаров через соцсети следует быть особенно внимательными, проверять продавца и не переводить деньги на сомнительные счета.