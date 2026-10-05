Интернет-мошенничество снизилось на 21% в Казахстане – МВД

В Казахстане с начала года удалось предотвратить 187 млн мошеннических звонков и заблокировать 8,7 тыс. мошеннических и фишинговых сайтов. В результате число интернет-мошенничеств снизилось на 21%. Об этом министр внутренних дел Ержан Саденов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Глава государства принял министра внутренних дел. Саденов рассказал о криминогенной ситуации в стране и мерах по обеспечению безопасности.

По данным МВД, за девять месяцев преступность в Казахстане снизилась на 15%. В абсолютных цифрах зарегистрировано более чем на 11 тысяч преступлений меньше, чем за такой же период прошлого года.

Снижение зафиксировано в том числе по наиболее опасным видам преступлений. Меньше правонарушений стало происходить на улицах и в общественных местах, а также в семейно-бытовой сфере. Снизилась преступность среди несовершеннолетних и ранее судимых.

Казахстанцам вернули миллиарды после интернет-мошенничества

Отдельно министр рассказал о борьбе с интернет-мошенниками.

С начала года потерпевшим от таких преступлений вернули более 6,5 млрд тенге.

Для борьбы с мошенниками заблокировали 8,7 тыс. сайтов, а также предотвратили 187 млн мошеннических звонков. В МВД отмечают, что количество интернет-мошенничеств в результате снизилось на 21%.

Всего по уголовным делам, которые расследует МВД, с начала года возмещено 49 млрд тенге. Это на 22,5% больше, чем годом ранее.

Камеры помогли задержать более 2 тысяч человек

Для поиска подозреваемых полиция все активнее использует цифровые технологии и видеонаблюдение.

С помощью камер удалось распознать и задержать более 2,2 тыс. человек.

Кроме того, за девять месяцев раскрыто более 2,5 тыс. преступлений прошлых лет. В МВД отмечают, что современные методы криминалистики, в том числе исследования ДНК, позволяют находить причастных даже спустя много лет после совершения преступления.

Полиции помогают и сами казахстанцы. По сообщениям граждан, волонтеров и общественных помощников с начала года пресечено более 12 тысяч административных правонарушений и раскрыто 357 преступлений.

Меньше людей погибает на дорогах

Саденов также доложил о ситуации на дорогах. По данным МВД, количество ДТП снизилось на 5%.

Число погибших в авариях уменьшилось на 16%, а пострадавших – на 7%.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению общественной безопасности и укреплению правопорядка.