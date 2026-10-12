Интернет-мошенничество в Казахстане сократилось на 40%: гражданам возмещено 5,9 млрд теңге

В Казахстане усиливают меры по противодействию интернет-мошенничеству и защите цифровых прав граждан. Развиваются интеллектуальные системы выявления подозрительных операций, совершенствуется законодательство и внедряются цифровые сервисы, позволяющие казахстанцам самостоятельно контролировать безопасность своих данных, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Основные результаты

За последние три года количество интернет-мошенничеств в стране сократилось на 40%, а уровень раскрываемости таких преступлений вырос на 29,9%.

Важную роль в противодействии финансовым преступлениям играет Антифрод-центр Национального банка, благодаря которому заблокировано свыше 117 млрд теңге. Потерпевшим также возмещено 5,9 млрд теңге.

Кроме того, в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство — передачу или использование банковских счетов и платёжных инструментов для проведения незаконных операций.

Как усиливается защита цифровых прав

В стране принимаются законодательные меры, направленные на повышение безопасности персональных данных и цифровой инфраструктуры.

В частности:

защита персональных данных закреплена на конституционном уровне;

введены требования к биометрической идентификации при доступе к базам данных, содержащим медицинскую, банковскую и другую важную информацию;

организации обязаны уведомлять граждан об утечках персональных данных;

в Трудовой кодекс включены нормы, направленные на повышение киберграмотности работников;

контроль за защищённостью критически важных объектов информатизации усилен.

Эти меры призваны повысить ответственность организаций за сохранность информации и снизить риски её незаконного использования.

Бесплатные цифровые сервисы для защиты граждан

Казахстанцам также доступны инструменты, позволяющие самостоятельно повысить уровень цифровой безопасности.

«Стоп-кредит» в eGov Mobile — сервис добровольного отказа от оформления кредитов. По данным на 1 июня 2026 года, им воспользовались 6,3 млн раз.

Сервис контроля доступа к персональным данным в eGov — позволяет проверять и отзывать согласия на обработку данных.

NomadGuard — инструмент для проверки возможных утечек данных и выявления фишинговых угроз.

Курсы киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec — помогают освоить основные правила безопасного поведения в интернете.

Комплексный подход к противодействию кибермошенничеству объединяет законодательные меры, современные технологии и повышение цифровой грамотности населения. Всё это направлено на укрепление доверия к цифровым сервисам и защиту финансовых средств и персональных данных граждан.