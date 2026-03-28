Интернет-мошенник из Кызылорды обманул 121 человека на 8,9 млн тенге
Подсудимый полностью признал вину.
31-летний житель Кызылорды был приговорён к 3 годам ограничения свободы за мошенничество с использованием интернет-ресурсов, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, в 2024 году мужчина, действуя в составе группы по предварительному сговору, создал фальшивую страницу в социальной сети Instagram под именем «Dake_87057380827». Он использовал личные данные других людей, вводил граждан в заблуждение, обещая «вернуть вложенные деньги с прибылью», и присваивал средства потерпевших через букмекерскую контору «1XBETKZ» и платёжную систему «Wooppay Wallet».
В результате пострадали 121 человек по всей республике, а общий материальный ущерб составил около 8,9 млн тенге.
На судебном разбирательстве подсудимый полностью признал вину. Поскольку он возместил ущерб потерпевшим, наказание было назначено без лишения свободы. В настоящее время мужчина отбывает наказание на пробационном контроле по месту жительства. Приговор вступил в законную силу.
