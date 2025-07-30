Интернет-мошенники в Павлодаре обманули пенсионерку на миллионы
Обещали доход — осталась без сбережений.
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В Павлодарской области вновь зафиксирован случай интернет-мошенничества, жертвой которого стала пожилая женщина, передает BAQ.KZ.
Она поверила обещаниям о высокодоходных инвестициях и потеряла почти 5 миллионов тенге.
Пенсионерка наткнулась на рекламу инвестиционной платформы в интернете, где ей пообещали быстрый и стабильный доход. После регистрации на сайте с ней связался так называемый финансовый консультант, который убедил женщину вложить все сбережения. Однако, когда она попыталась вывести средства, "специалист" перестал выходить на связь, а доступ к аккаунту был заблокирован.
Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, только по аналогичным схемам уже пострадали более 80 человек. Мошенники действуют изощрённо — они создают иллюзию реальной инвестиционной деятельности, демонстрируют фальшивые лицензии и поддельные финансовые отчёты, играя на доверчивости людей, особенно пожилого возраста.
Правоохранители предупреждают: рост числа таких преступлений вызывает серьёзную обеспокоенность. Граждан просят сохранять бдительность, не доверять интернет-обещаниям "лёгких денег" и перед принятием любых финансовых решений консультироваться с профессионалами.
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