На 10-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшем под председательством министра национальной экономики Серик Жумангарин, рассмотрели очередной пакет вопросов, связанных с применением новых налоговых норм, передает BAQ.kz.

Кого это касается

Одной из ключевых тем стало участие интернет-платформ в налоговом администрировании. Речь идет об операторах, которые не участвуют напрямую в расчетах между заказчиками и исполнителями, но при этом должны выполнять функции налоговых агентов.

Этот вопрос был поднят представителями бизнеса, включая Национальную палату предпринимателей «Атамекен», а также казахстанскую платформу такси и грузоперевозок Aparu.

Как отметил вице-министр финансов Ержан Биржанов, государство продолжает курс на полную цифровизацию налоговой системы.

«Государство последовательно выстраивает систему полной цифровизации и охвата всех участников – банков, агрегаторов и маркетплейсов – в контур налогового администрирования», - подчеркнул он.

По его словам, возврат к практике самостоятельной уплаты налогов самозанятыми может привести к снижению прозрачности финансовых потоков и уменьшению поступлений социальных платежей.

Что еще обсудили

Отдельное внимание на заседании уделили вопросам налогообложения в сельской местности. В частности, речь шла о личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах.

Эти вопросы признаны социально значимыми, поскольку напрямую связаны с занятостью населения в регионах.

Что дальше

По итогам обсуждения принято решение дополнительно проработать налоговую политику в аграрном секторе с учетом действующих мер государственной поддержки.

К этому вопросу планируется вернуться на одном из следующих заседаний Проектного офиса.