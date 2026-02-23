Если домашний интернет работает медленнее заявленной скорости, не спешите менять роутер или звонить провайдеру, сообщает BAQ.kz.

Причина может быть куда проще — устаревший Ethernet-кабель между модемом и маршрутизатором.

Как отмечает SlashGear, многие пользователи продолжают использовать старые кабели стандарта Cat5, рассчитанные примерно на 100 Мбит/с. При этом современные тарифы нередко предполагают скорость 200 Мбит/с, 500 Мбит/с или даже 1 Гбит/с. В результате проводное соединение может работать медленнее, чем Wi-Fi, хотя в норме должно быть стабильнее и быстрее.

Решение простое — проверить маркировку на оболочке кабеля. Категория всегда указана на проводе. Если это Cat5, стоит заменить его на Cat5e или Cat6. В большинстве случаев такая замена позволяет полностью раскрыть возможности тарифа без покупки нового оборудования.

Эксперты подчеркивают: обновление Ethernet-кабеля — один из самых доступных и недорогих способов повысить скорость и стабильность домашнего интернета.