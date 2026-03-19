В Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах. На данный момент спутниковая связь уже работает на маршрутах Астана – Алматы и Астана – Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется с использованием низкоорбитальных спутников OneWeb при участии оператора Jusan Mobile.

В отличие от традиционной мобильной связи, спутниковый интернет не зависит от наземной инфраструктуры вдоль железной дороги.

"Низкоорбитальные спутники обеспечивают устойчивое соединение и минимальную задержку сигнала даже при высокой скорости движения поезда", - отмечается в сообщении.

Где уже работает

На сегодняшний день интернет доступен в поездах Talgo на двух направлениях:

- Астана - Алматы

- Астана - Усть-Каменогорск

Пилотный запуск состоялся в январе 2025 года на маршруте Астана – Алматы. Позже сервис расширили на другие направления.

Что доступно пассажирам

По данным проекта, скорость интернета достигает до 100 Мбит/с.

"Пассажиры могут пользоваться мессенджерами, смотреть видео и использовать цифровые сервисы на протяжении всей поездки", - говорится в информации.

Как реализуется проект

Проект внедряется в партнерстве с международными технологическими компаниями и казахстанскими операторами связи.

Установленное оборудование адаптировано для работы в условиях движения и интегрировано с мультимедийными системами поездов.

Развитие сервиса продолжается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также инициативы "Digital Nauryz".