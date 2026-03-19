Интернет в поездах Казахстана: где уже работает Wi-Fi и какая скорость
Уже сейчас пассажирам доступны скорости до 100 Мбит/с на популярных маршрутах.
В Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах. На данный момент спутниковая связь уже работает на маршрутах Астана – Алматы и Астана – Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ.
Проект реализуется с использованием низкоорбитальных спутников OneWeb при участии оператора Jusan Mobile.
В отличие от традиционной мобильной связи, спутниковый интернет не зависит от наземной инфраструктуры вдоль железной дороги.
"Низкоорбитальные спутники обеспечивают устойчивое соединение и минимальную задержку сигнала даже при высокой скорости движения поезда", - отмечается в сообщении.
Где уже работает
На сегодняшний день интернет доступен в поездах Talgo на двух направлениях:
- Астана - Алматы
- Астана - Усть-Каменогорск
Пилотный запуск состоялся в январе 2025 года на маршруте Астана – Алматы. Позже сервис расширили на другие направления.
Что доступно пассажирам
По данным проекта, скорость интернета достигает до 100 Мбит/с.
"Пассажиры могут пользоваться мессенджерами, смотреть видео и использовать цифровые сервисы на протяжении всей поездки", - говорится в информации.
Как реализуется проект
Проект внедряется в партнерстве с международными технологическими компаниями и казахстанскими операторами связи.
Установленное оборудование адаптировано для работы в условиях движения и интегрировано с мультимедийными системами поездов.
Развитие сервиса продолжается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также инициативы "Digital Nauryz".
