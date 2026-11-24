Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца 2026 года утвердить график подключения сельских абонентов к интернету, определить сроки устранения «белых пятен» и ускорить развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Особое внимание глава Правительства уделил качеству связи, безопасности сетей и внедрению новых технологий, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании Правительства Бектенов подчеркнул, что для реализации стратегии «Digital Qazaqstan» и поставленных в Послании Главы государства задач по развитию цифровой экономики необходимо обеспечить опережающее развитие телекоммуникационных сетей.

«Вместе с тем для граждан и бизнеса важны не отчеты о построенных базовых станциях, а возможность пользоваться бесперебойным интернетом на работе, в дороге и дома. Именно качество и доступность связи должны стать главным критерием оценки результатов развития отрасли. Стратегия „Digital Qazaqstan“ предусматривает масштабную цифровизацию. Искусственный интеллект, облачные платформы и цифровые государственные услуги требуют все более производительной инфраструктуры», – отметил Премьер-министр.

Интернет должен доходить до каждого потребителя

Глава Правительства обратил внимание на сохраняющийся разрыв между наличием магистральных сетей и реальной возможностью подключения домов и предприятий к интернету. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, где зачастую уже подведены магистральные линии, однако отсутствует внутренняя разводка сетей.

«Результатом реализации Национального проекта „Доступный Интернет“ должно стать фактическое подключение потребителей, а не только доведение линий до населенных пунктов», – подчеркнул Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с операторами связи и акиматами поручено до конца 2026 года утвердить пообъектный график подключения абонентов в селах на 2027 год, предусмотрев мониторинг фактического качества услуг.

Кроме того, в месячный срок необходимо актуализировать карту «белых пятен» и закрепить конкретные сроки их устранения.

Установку базовых станций намерены упростить

По словам Премьер-министра, операторы связи продолжают сталкиваться с затяжными согласованиями и трудностями при размещении новых базовых станций. При этом одни жители просят установить дополнительные антенны, тогда как другие требуют их демонтировать.

Бектенов указал на необходимость активнее проводить разъяснительную работу среди населения.

Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития, промышленности и строительства, здравоохранения совместно с акиматами поручено в двухмесячный срок внести согласованные предложения по оптимизации процессов установки базовых станций и оборудования.

Казахстан намерен увеличить транзит интернет-трафика

Отдельное внимание глава Правительства уделил экономической эффективности крупных телекоммуникационных проектов.

«Новые магистральные проекты, включая Транскаспийскую линию и магистраль „Запад – Восток“, открывают возможности для роста транзита данных через Казахстан. Но только строительство инфраструктуры не гарантирует экономического результата. Необходимо обеспечить ее загрузку, надежность и конкурентоспособность маршрутов», – отметил Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с операторами поручено до конца первого квартала 2027 года представить план коммерческого развития международных каналов связи с измеримыми показателями транзита.

Новые дата-центры не должны простаивать

Премьер-министр подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта требует значительных вычислительных мощностей. Однако при строительстве центров обработки данных необходимо заранее учитывать потребности в электроэнергии, возможности подключения к инженерным сетям и потенциальный спрос на их услуги.

«Нельзя допустить ситуации, когда построенные объекты простаивают из-за отсутствия необходимой инфраструктуры либо недостаточного спроса на их услуги», – заявил глава Правительства.

Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития и энергетики совместно с инвесторами поручено в двухмесячный срок утвердить график ввода ключевых и перспективных центров обработки данных, предусмотрев необходимые энергетические мощности, подключение к инженерным сетям и меры по обеспечению их загрузки.

Устойчивость сетей связи проверят за три месяца

Бектенов также обратил внимание на риски, связанные с кибератаками, авариями и отключением отдельных узлов связи, последствия которых могут затронуть миллионы пользователей.

«Здесь нельзя ограничиваться реагированием на уже произошедшие инциденты. Необходимо заранее выявлять уязвимости, резервировать ключевые каналы и регулярно проверять готовность операторов к нештатным ситуациям», – подчеркнул Премьер-министр.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с уполномоченными органами и операторами поручено в трехмесячный срок оценить устойчивость критических сетей связи и представить план устранения выявленных рисков.

Также необходимо усилить взаимодействие операторов с правоохранительными органами и Антифрод-центром для пресечения телефонного и интернет-мошенничества.

Для операторов связи создадут равные условия конкуренции

Глава Правительства отметил, что строительство телекоммуникационных сетей и окупаемость вложений занимают годы. В связи с этим инвесторам необходимо обеспечить стабильные и понятные условия работы.

При этом государственная поддержка должна сопровождаться конкретными обязательствами операторов по расширению покрытия, повышению качества связи и обеспечению доступности услуг для населения.

До конца первого квартала 2027 года профильному министерству совместно с заинтересованными государственными органами поручено выработать подходы по устранению административных барьеров для инвестиций и обеспечению равных условий конкуренции для операторов.

5G и искусственный интеллект внедрят в реальный сектор экономики

По словам Бектенова, развитие сетей пятого поколения должно приносить конкретный экономический эффект, а не ограничиваться увеличением скорости мобильного интернета.

«Уже реализуются проекты частных сетей 5G на промышленных предприятиях. Эти технологии позволяют внедрять беспилотную технику, автоматизировать производство и повышать безопасность работников», – отметил Премьер-министр.

До конца первого квартала 2027 года Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами и операторами связи поручено определить приоритетные отрасли и предприятия для внедрения частных сетей 5G.

Кроме того, в трехмесячный срок ведомство должно утвердить план внедрения и масштабирования новых технологий на телекоммуникационных сетях. В частности, применение искусственного интеллекта позволит эффективнее распределять нагрузку между базовыми станциями, предотвращать перегрузки и поддерживать стабильную скорость интернета в часы наибольшей активности пользователей.

Общий контроль и координация исполнения поручений возложены на заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева.