Интернет-знакомства обернулись шантажом: в Талдыкоргане осудили банду вымогателей
В области Жетысу осуждены 9 жителей Талдыкоргана, совершавшие вымогательства через интернет-знакомства, передает BAQ.KZ.
Прокуратура области Жетысу в суде доказала вину группы лиц, совершавшей преступления на протяжении длительного времени с использованием методов психологического давления и шантажа.
– С мая 2024 года по март 2025 года на территории региона действовала группа, занимавшаяся шантажом граждан. Злоумышленники через социальные сети и мобильные приложения вступали в доверие к жертвам, после чего под различными предлогами приглашали их к себе домой.
Преступная схема строилась на психологическом давлении и манипуляциях угрожая подачей фиктивных заявлений в полицию о якобы совершенном изнасиловании. За «урегулирование вопроса» требовали значительные суммы денег. Граждане оказывались под жестким прессингом лиц, действовавших по заранее распределенным ролям, – рассказали в прокуратуре области Жетысу.
После выявления противоправной схемы правонарушители были задержаны, проведено досудебное расследование, по результатам которого уголовное дело направлено в суд.
В судебном заседании государственным обвинителем доказана обоснованность предъявленного обвинения, и дана правовая оценка представленным доказательствам.
30 января 2026 года приговором Талдыкорганского городского суда 9 участников группы признаны виновными по ст.194 ч.2 пп.1),2),3) УК и приговорены к различным срокам наказания.