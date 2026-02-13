В области Жетысу осуждены 9 жителей Талдыкоргана, совершавшие вымогательства через интернет-знакомства, передает BAQ.KZ.

Прокуратура области Жетысу в суде доказала вину группы лиц, совершавшей преступления на протяжении длительного времени с использованием методов психологического давления и шантажа.

– С мая 2024 года по март 2025 года на территории региона действовала группа, занимавшаяся шантажом граждан. Злоумышленники через социальные сети и мобильные приложения вступали в доверие к жертвам, после чего под различными предлогами приглашали их к себе домой.

Преступная схема строилась на психологическом давлении и манипуляциях угрожая подачей фиктивных заявлений в полицию о якобы совершенном изнасиловании. За «урегулирование вопроса» требовали значительные суммы денег. Граждане оказывались под жестким прессингом лиц, действовавших по заранее распределенным ролям, – рассказали в прокуратуре области Жетысу.