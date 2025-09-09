В Алматы полицейским удалось вовремя предотвратить интернет-мошенничество, жертвой которого мог стать 21-летний молодой человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Его родители заметили, что сын внезапно исчез, прихватив с собой сбережения и золотые украшения, а также вел странную переписку на компьютере. Встревоженные, они обратились в полицию, и та оперативно отреагировала. Как выяснилось, парень уже находился под влиянием мошенников, которые дистанционно давали ему инструкции по переводу денег. Общая сумма, которой он мог лишиться, превышала 4 миллиона тенге.

Благодаря быстрой работе правоохранителей, юношу нашли, дальнейшие переводы остановили, а деньги и имущество семьи были спасены.

В полиции отмечают, что мошенники всё чаще применяют психологическое давление и маскируются под доброжелателей, втягивая граждан в опасные схемы. Сейчас ведутся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Родители парня выразили благодарность за профессионализм сотрудников. Полиция в очередной раз напоминает: при малейших подозрениях на мошенничество нужно немедленно обращаться за помощью.