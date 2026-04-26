В ЖК "Асыл Арман" близ Алматы загорелась квартира
Спасатели эвакуировали 25 человек при пожаре.
Сегодня 2026, 21:02
Фото: Pixabay.com
На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Иргели произошло загорание двух соседних двухкомнатных квартир на 9-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома, передает BAQ.KZ.
По лестничному маршу эвакуированы 25 человек, из них 7 детей. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 5 детей.
Пожарные подразделения работали по повышенному рангу. Не допущено распространение огня на другие квартиры.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.