В ЖК "Асыл Арман" близ Алматы загорелась квартира

На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Иргели произошло загорание двух соседних двухкомнатных квартир на 9-м этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома, передает BAQ.KZ.

По лестничному маршу эвакуированы 25 человек, из них 7 детей. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 5 детей.

Пожарные подразделения работали по повышенному рангу. Не допущено распространение огня на другие квартиры.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.