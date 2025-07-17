Утечка персональных данных более 16 миллионов казахстанцев вызвала широкий общественный резонанс. Министерство цифрового развития прокомментировало ситуацию, передаёт BAQ.KZ.

Журналист BAQ.KZ направил в Министерство цифрового развития следующий запрос: "Накануне 16 июня 2025 года в сети появилась информация о якобы утечке персональных данных более чем 16 миллионов граждан Казахстана. Министерство сообщило, что по данному факту проводится расследование. Каковы на сегодняшний день его результаты? Установлено ли, данные скольких человек действительно были раскрыты?".

"В июне этого года Комитет информационной безопасности МЦРИАП совместно с Комитетом национальной безопасности и АО "Государственная техническая служба" провёл внеплановые проверки информационных систем, а также анализ актуальности данных, опубликованных в сети", — сообщили в ведомстве.

Были ли в результате атаки взломаны информационные системы?

"По результатам проверки факты взлома государственных информационных систем не подтвердились. Установлено, что в широко распространённой в интернете базе содержатся устаревшие данные, относящиеся к 2022 году. Все материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", — говорится в ответе, предоставленном нашей редакции.

Напомним, ранее сообщалось о распространении персональных данных 16 миллионов казахстанцев.