Центр анализа и расследований кибератак TSARKA подтвердил масштабную утечку персональных данных, охватившую почти всё население Казахстана. Инцидент получил неофициальное название "Жители Казахстана 2024", передает BAQ.KZ.

Сообщается, что в открытом доступе оказались 16,3 миллиона записей. Речь идёт не только об именах и фамилиях — утекли чувствительные персональные данные: ИИН, дата рождения, адрес проживания, а также номера мобильных, домашних и рабочих телефонов. Более того, в базе содержатся сведения из поликлиник и стоматологий, что указывает на мультисегментный источник сбора информации.

"Это довольно крупный инцидент. Такие данные могут использоваться для мошенничества и социальной инженерии. Подобные массивы потенциально представляют угрозу для кибербезопасности граждан", — отметила вице-президент TSARKA Group Енлик Сатиева.

Точный источник утечки пока не установлен. По одной из версий, это может быть единый сервис, по другой — собранная и объединённая по ИИН информация из разных баз.

Специалисты предупреждают: при попадании таких данных в руки злоумышленников, риски возрастают в разы.

Казахстанцам рекомендуется быть осторожными, не передавать личные сведения незнакомым лицам и следить за подозрительными действиями, связанными с их данными.