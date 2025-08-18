Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Казахстана
Казахстан инициировал международный розыск незаконных активов через Интерпол.
В рамках пилотного проекта по поиску и возврату активов Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан. Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов Закона о возврате активов, передает BAQ.KZ.
Напомним, в прошлом году Казахстан в лице Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры присоединился к рабочей группе Интерпола по внедрению этого инструмента. Сейчас в ней участвуют более 50 стран, включая Великобританию, Испанию, Италию, Китай, США, Францию и другие.
Новый механизм позволяет странам обмениваться данными о незаконно приобретённых активах — от недвижимости и движимого имущества до денежных средств — между всеми 196 государствами, входящими в Интерпол.
Если ранее организация в основном фиксировала розыск лиц, то теперь внимание уделяется и активам, которые могут быть подвергнуты аресту или изъятию по всему миру.
Комитет по возврату активов отмечает, что продолжит расширять международное сотрудничество и совершенствовать механизмы возврата активов.
