В рамках пилотного проекта по поиску и возврату активов Интерпол выпустил первое "Серебряное уведомление" Республики Казахстан. Документ направлен на получение информации об активах лица, аффилированного с одним из субъектов Закона о возврате активов, передает BAQ.KZ.

Напомним, в прошлом году Казахстан в лице Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры присоединился к рабочей группе Интерпола по внедрению этого инструмента. Сейчас в ней участвуют более 50 стран, включая Великобританию, Испанию, Италию, Китай, США, Францию и другие.

Новый механизм позволяет странам обмениваться данными о незаконно приобретённых активах — от недвижимости и движимого имущества до денежных средств — между всеми 196 государствами, входящими в Интерпол.

Если ранее организация в основном фиксировала розыск лиц, то теперь внимание уделяется и активам, которые могут быть подвергнуты аресту или изъятию по всему миру.

Комитет по возврату активов отмечает, что продолжит расширять международное сотрудничество и совершенствовать механизмы возврата активов.