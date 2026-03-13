В преддверии праздника Наурыз в Казахстане стартует республиканская акция Nauryz Sale, которая пройдет по всей стране с 13 по 23 марта. В этот период торговые сети, торгово-развлекательные центры и площадки электронной торговли предложат покупателям товары со значительными скидками.

О том, как сегодня складывается ценовая ситуация на продовольственном рынке и как современная торговля может сочетать экономические задачи и культурные традиции праздника Наурыз, мы поговорили с первым вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижановой.

– Давайте начнем с вопроса, который чаще всего волнует людей, — это цены на продукты. Как сегодня складывается ценовая ситуация на продовольственные товары?

– Цены на продовольственные товары формируются под влиянием целого комплекса факторов. Важно понимать, что за каждым продуктом на полке стоит достаточно сложная производственная и логистическая цепочка.

Цена складывается не только из стоимости самого продукта. Это производство сырья, корма, электроэнергия, переработка, транспортировка и хранение.

Поэтому цена на полке — это всегда итог большой цепочки затрат.

При этом, когда мы говорим о производителях, важно понимать: это не абстрактные предприятия. Это наши фермеры, сельские семьи, кооперативы — люди, которые живут рядом с нами и ежедневно обеспечивают страну продовольствием.

Соответственно, все издержки производства неизбежно отражаются на себестоимости продукции.

Именно поэтому Правительство рассматривает ситуацию не только с точки зрения конечной цены, но и с точки зрения всей цепочки формирования стоимости.

Сегодня эта работа ведется системно. Еженедельно на площадке Правительства рассматривается ситуация по социально значимым продовольственным товарам в разрезе каждого региона. Обсуждаются вопросы производителей, переработчиков, логистики и торговли.

– Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на себестоимость продукции?

– Показательной является ситуация в молочной отрасли.

В структуре себестоимости молочной продукции до 80% занимает стоимость сырого молока. По данным производителей, сегодня цена сырого молока составляет порядка 280–300 тенге за литр. Это напрямую влияет на стоимость готовой продукции.

Дополнительное влияние оказывают тарифы на электроэнергию, стоимость кормов, логистика и затраты на переработку.

В этой связи рассматривается механизм субсидирования сырого молока, а также возможность дифференцированного подхода к тарифам для отечественных производителей социально значимых продовольственных товаров. Сейчас проводятся необходимые расчёты. Это позволит снизить нагрузку на переработчиков и стабилизировать цены на готовую молочную продукцию.

Параллельно вводятся меры поддержки и в других сегментах продовольственного рынка. В частности, предложено обеспечить хлебопекарные предприятия удешевленным зерном и мукой, а также проработать совместно с АО «КТЖ» вопросы снижения тарифов на железнодорожные перевозки соответствующего сырья.

Кроме того, заключаем меморандумы с производителями, предусматривающие предоставление им мер поддержки по развитию экспорта, включая тарифные и нетарифные инструменты. В свою очередь производители принимают встречные обязательства по сдерживанию цен на готовую продукцию.

– В стране стартует акция Nauryz Sale. Чем она отличается от обычных сезонных распродаж?

– Nauryz Sale становится новой праздничной традицией современной торговли Казахстана.

Акция носит республиканский масштаб и приурочена к одному из главных национальных праздников — Наурызу.

В ней участвуют около 300 субъектов внутренней торговли по всей стране, включая торговые сети, торгово-развлекательные центры, торговые дома и площадки электронной торговли.

Среди участников такие крупные сети, как Magnum, Small, Galmart, «Анвар», «Дина», Toimart, «Астыкжан», «Аян», Greenwich и другие.

В период проведения акции покупатели смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары со скидками от 10 до 70 процентов.

Для удобства покупателей акционные позиции будут специально обозначены в торговых залах.

При этом Nauryz Sale — это не просто коммерческая распродажа. Акция направлена на поддержку населения в праздничный период, а также на продвижение продукции отечественных производителей.

В торговых центрах будут организованы специальные зоны продаж, где казахстанские производители смогут представить свою продукцию по более доступным ценам.

Важно, чтобы в эти праздничные дни люди могли не только почувствовать атмосферу Наурыза, но и сделать необходимые покупки по более доступным ценам.

– Почему в акции сделан акцент на культурной атмосфере праздника?

– Если обратиться к истории, торговля на нашей земле всегда была тесно связана с культурной и общественной жизнью.

Во времена Великого Шелкового пути караваны привозили не только товары, но и новые традиции, ремесла и идеи.

Также известны Кояндинские ярмарки, которые были не только местом торговли, но и большим общественным событием. Там проходили выступления певцов, состязания батыров и народные гуляния.

Поэтому сочетание торговли и культурной атмосферы — это часть нашей исторической традиции.

Акция Nauryz Sale как раз направлена на то, чтобы сохранить этот дух — создать праздничную атмосферу, объединить людей и сделать покупки частью культурного события.

– Параллельно проходит конкурс «Sauda in Digital Nauryz». Как цифровые технологии меняют торговлю?

– Сегодня торговля стремительно меняется, и цифровые технологии становятся её неотъемлемой частью.

Перед Министерством торговли и интеграции стоит задача увеличить долю современной торговли до 71% к 2029 году.

Речь идет не только о развитии торговых сетей и электронной торговли, но и о внедрении новых цифровых сервисов.

Современный покупатель уже привык к удобным сервисам, персональным предложениям и интерактивным форматам взаимодействия.

Именно поэтому проводится конкурс «Sauda in Digital Nauryz», направленный на развитие цифровых решений в сфере торговли.

Это могут быть цифровые сервисы для покупателей, интерактивные экраны, решения на основе искусственного интеллекта для консультаций посетителей и другие современные форматы.

– Что бы вы хотели пожелать казахстанцам в преддверии праздника Наурыз?

– Наурыз — это праздник обновления, единства и добрых традиций.

Желаю всем казахстанцам благополучия, достатка и теплых встреч в кругу родных и близких. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость, мир и новые возможности.