  • 2 Января, 12:45

Интервью Президента Касым-Жомарта Токаева выйдет в газете "Turkistan" 5 января

Сегодня, 12:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
58
Фото: Akorda.kz

5 января в газете "Turkistan" будет опубликовано развернутое интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы, передает BAQ.KZ.

Полный текст интервью будет доступен в печатной версии газеты и на официальных ресурсах издания.

Самое читаемое

Наверх