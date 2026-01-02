Интервью Президента Касым-Жомарта Токаева выйдет в газете "Turkistan" 5 января
Сегодня, 12:13
5 января в газете "Turkistan" будет опубликовано развернутое интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы, передает BAQ.KZ.
Полный текст интервью будет доступен в печатной версии газеты и на официальных ресурсах издания.
