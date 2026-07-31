Инцидент на ТЭЦ-2 в Павлодаре: два сотрудника получили травмы

На Павлодарской ТЭЦ-2 произошел инцидент во время пусковых операций на котлоагрегате №5. В результате разгерметизации трубопровода двое работников обратились за медицинской помощью.

По данным АО «Павлодарэнерго», во время проведения пусковых операций на котлоагрегате №5 произошла разгерметизация трубопровода. Одновременно на котлоагрегате №4 продолжались работы по капитальному ремонту.

После происшествия один из сотрудников подрядной организации обратился к медикам с жалобой на оглушение. Второй работник получил травму в области голеностопа во время покидания рабочего места.

«После проведения медицинского обследования в медицинском учреждении работники отпущены домой», — сообщили в «Павлодарэнерго».

В компании отметили, что работа оборудования станции находится под контролем.

«Павлодарэнерго» призвало жителей руководствоваться информацией, поступающей исключительно из официальных источников.