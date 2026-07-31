Инцидент на ТЭЦ-2 в Павлодаре: два сотрудника получили травмы
Один из сотрудников пожаловался на оглушение, второй получил травму голеностопа.
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На Павлодарской ТЭЦ-2 произошел инцидент во время пусковых операций на котлоагрегате №5. В результате разгерметизации трубопровода двое работников обратились за медицинской помощью.
По данным АО «Павлодарэнерго», во время проведения пусковых операций на котлоагрегате №5 произошла разгерметизация трубопровода. Одновременно на котлоагрегате №4 продолжались работы по капитальному ремонту.
После происшествия один из сотрудников подрядной организации обратился к медикам с жалобой на оглушение. Второй работник получил травму в области голеностопа во время покидания рабочего места.
«После проведения медицинского обследования в медицинском учреждении работники отпущены домой», — сообщили в «Павлодарэнерго».
В компании отметили, что работа оборудования станции находится под контролем.
«Павлодарэнерго» призвало жителей руководствоваться информацией, поступающей исключительно из официальных источников.
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