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Инцидент на ТЭЦ-2 в Павлодаре: два сотрудника получили травмы

Один из сотрудников пожаловался на оглушение, второй получил травму голеностопа.

31 Июля 2026, 06:14
АВТОР
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Павлодарэнерго 31 Июля 2026, 06:14
31 Июля 2026, 06:14
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Фото: Павлодарэнерго

На Павлодарской ТЭЦ-2 произошел инцидент во время пусковых операций на котлоагрегате №5. В результате разгерметизации трубопровода двое работников обратились за медицинской помощью.

По данным АО «Павлодарэнерго», во время проведения пусковых операций на котлоагрегате №5 произошла разгерметизация трубопровода. Одновременно на котлоагрегате №4 продолжались работы по капитальному ремонту.

После происшествия один из сотрудников подрядной организации обратился к медикам с жалобой на оглушение. Второй работник получил травму в области голеностопа во время покидания рабочего места.

«После проведения медицинского обследования в медицинском учреждении работники отпущены домой», — сообщили в «Павлодарэнерго».

В компании отметили, что работа оборудования станции находится под контролем.

«Павлодарэнерго» призвало жителей руководствоваться информацией, поступающей исключительно из официальных источников.

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