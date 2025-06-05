В Астане завершена проверка по факту инцидента, в результате которого 7-летний мальчик получил серьёзные травмы лица, передает BAQ.KZ.

Напомним, случай произошёл 3 июня в районе улицы Шалкоде. По словам матери пострадавшего, ребёнка избил ученик шестого класса, а мать нападавшего, находившаяся рядом, не вызвала ни скорую, ни полицию.

Как сообщает Департамент полиции Астаны, в ходе проверки был установлен 10-летний подросток, причастный к произошедшему. Однако в связи с недостижением возраста уголовной ответственности (по законодательству — 12 лет), возбуждение уголовного дела оказалось невозможным.

Тем не менее, были приняты следующие меры:

Законный представитель подростка привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;

Материалы переданы в Комиссию по защите прав детей для дальнейшего рассмотрения;

Сам несовершеннолетний поставлен на профилактический учёт, что предусматривает усиленный контроль со стороны полиции, педагогов, психологов и социальных служб.

В полиции напомнили, что родительская халатность — прямой путь к правонарушениям, и в подобных случаях предусмотрена ответственность в рамках закона.

Ранее в управлении здравоохранения сообщили, что мальчик был доставлен в ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2", где ему оказали первую медицинскую помощь. У ребёнка перелом носа, ушибы и ссадины на лице. Его состояние удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении.