В Астане 7-летнего ребёнка избил подросток
Мальчик госпитализирован с травмами лица.
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В Астане расследуется инцидент с избиением 7-летнего ребёнка, получившего серьёзные травмы лица. По словам матери пострадавшего, инцидент произошёл 3 июня на улице Шалкоде, передает BAQ.KZ.
Семья утверждает, что мальчика избил ученик шестого класса, а мать нападавшего находилась рядом, но не вызвала ни скорую помощь, ни полицию.
"Мой ребёнок пришёл домой весь в крови. У него сломан нос, ушибы и ссадины на лице. А взрослый человек просто стоял рядом и смотрел", — написала женщина в соцсетях.
Мальчик был доставлен в ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2", где ему оказали первую медицинскую помощь.
"Ребёнок, 7 лет, осмотрен профильными специалистами, проведена первичная хирургическая обработка раны носа. Состояние удовлетворительное. Отпущен на амбулаторное лечение", — сообщили в управлении здравоохранения Астаны.
Семья настаивает на официальном расследовании и привлечении виновных к ответственности.
Ранее в Узынагаше подросток нанес ножевые ранения сверстнику и пропал.
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