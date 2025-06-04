В Астане расследуется инцидент с избиением 7-летнего ребёнка, получившего серьёзные травмы лица. По словам матери пострадавшего, инцидент произошёл 3 июня на улице Шалкоде, передает BAQ.KZ.

Семья утверждает, что мальчика избил ученик шестого класса, а мать нападавшего находилась рядом, но не вызвала ни скорую помощь, ни полицию.

"Мой ребёнок пришёл домой весь в крови. У него сломан нос, ушибы и ссадины на лице. А взрослый человек просто стоял рядом и смотрел", — написала женщина в соцсетях.

Мальчик был доставлен в ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2", где ему оказали первую медицинскую помощь.

"Ребёнок, 7 лет, осмотрен профильными специалистами, проведена первичная хирургическая обработка раны носа. Состояние удовлетворительное. Отпущен на амбулаторное лечение", — сообщили в управлении здравоохранения Астаны.

Семья настаивает на официальном расследовании и привлечении виновных к ответственности.

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